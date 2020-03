31.03.2020 ( vor 3 Stunden )

Leipzig (dpa) - Die Sportwetten-Branche steckt angesichts der Coronavirus -Pandemie und den dadurch fehlenden Veranstaltungen in einer Krise. "Wir sind ganz erheblich in Sorge. Das Geschäft ist quasi auf null runter. Nicht nur in den Wettbüros, die geschlossen bleiben müssen. Sondern auch online, wei