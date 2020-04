Auch kein Wimbledon in diesem Jahr +++ Frodeno plant "Ironman daheim" +++ Aus für Hoffmann beim HSV +++ Sport-News im Überblick.

Coronavirus-Pandamie - Kein Aprilscherz: Triathlet Frodeno plant "Ironman daheim" Girona (dpa) - Der dreimalige Ironman-Weltmeister Jan Frodeno will in seiner spanischen Isolation eine komplette Ironman-Distanz in den eigenen vier Wänden...

