02.04.2020 ( vor 13 Stunden )



Bei "Maybrit Illner" hat Helge Braun die fehlende Produktion von Schutzmasken in Deutschland als Fehler bezeichnet. Auch über mögliche Bei "Maybrit Illner" hat Helge Braun die fehlende Produktion von Schutzmasken in Deutschland als Fehler bezeichnet. Auch über mögliche Lockerungen der Corona-Maßnahmen äußerte sich der Kanzleramtschef erneut. Bundeskanzleramtschef Helge Braun sieht im Mangel an Schutzmasken in Deutschand ein großes 👓 Vollständige Meldung