03.04.2020 ( vor 2 Stunden )



Sie war ein Filmstar, gilt als Wegbereiterin der vegetarischen Ernährung in Deutschland und engagierte sich in der Politik. Nun ist Sie war ein Filmstar, gilt als Wegbereiterin der vegetarischen Ernährung in Deutschland und engagierte sich in der Politik. Nun ist Barbara Rütting im Alter von 92 Jahren gestorben. 👓 Vollständige Meldung