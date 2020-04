03.04.2020 ( vor 10 Stunden )

Der langjährige DDR-Außenminister Oskar Fischer ist tot. Er starb am 2. April in Berlin wenige Tage nach seinem 97. Geburtstag im Kreis seiner Familie , wie der Verlag edition ost am Freitag der Deutschen Presse-Agentur mitteilte. Das Mitglied des Zentralkomitees der SED war von 1975 bis wenige Monat