Warum in Deutschland so wenig Menschen am Coronavirus sterben Die Zahl der Infizierten ist hoch, doch die Todesrate ist in Deutschland sehr niedrig. Das sorgt weltweit für Aufsehen. Wie gelingt Deutschland dies? Experten...

Welt Online vor 2 Tagen - Politik





Massensterben in Salvinis Heimat: Warum das Virus die Lombardei so befällt Die Krankenhäuser sind überfüllt, täglich sterben Hunderte: Dass das Coronavirus in der Lombardei besonders wütet, hat mehrere Gründe. Und offenbar ist die...

n-tv.de vor 3 Tagen - Welt





Auf der Suche nach der iranischen Corona-Wahrheit WELT liegen Hinweise vor, wonach die Zahl der Corona-Toten im Iran vier bis fünf Mal höher ist als offiziell bekannt. Nach internen Dokumenten hat das Regime...

Welt Online vor 3 Tagen - Politik



Entscheidende Kennzahl - Warum die Verdopplungszeit so wichtig ist - und immer länger werden muss Der Zeitraum, in dem sich die Zahl der Infizierten in Deutschland verdoppelt, hat sich verlangsamt. Von anfangs alle zwei Tage liegt er nun bei knapp zehn Tagen....

Focus Online vor 5 Tagen - Gesundheit