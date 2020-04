08.04.2020 ( vor 11 Stunden )

Ministerpräsident Armin Laschet (CDU) erhält am Donnerstag vom Bonner Virologen Hendrik Streeck erste Zwischenergebnisse der Coronavirus -Feldstudie über den Kreis Heinsberg. Das kündigte die nordrhein-westfälische Staatskanzlei am Mittwochabend an. Laschet, Streeck und auch der Landrat des Kreises H