09.04.2020 ( vor 1 Woche )



Der Brand eines ICE-Zugs auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln im Oktober 2018 ist laut einem Untersuchungsbericht wahrscheinlich durch den Bruch einer Zugstange ausgelöst worden. In der weiteren Entwicklung sei es zu dem Feuer gekommen, heißt es in dem Der Brand eines ICE-Zugs auf der Schnellstrecke Frankfurt-Köln im Oktober 2018 ist laut einem Untersuchungsbericht wahrscheinlich durch den Bruch einer Zugstange ausgelöst worden. In der weiteren Entwicklung sei es zu dem Feuer gekommen, heißt es in dem Papier der Bundesstelle für Eisenbahnunfallunt 👓 Vollständige Meldung