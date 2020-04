Quelle: DPA - vor 9 Stunden



Trotz Corona: Hamburger Arche bleibt Hoffnungsort für Kinder 01:45 Hamburg, 10.04.20: Weil die Schulen in Hamburg wegen der Corona-Pandemie geschlossen bleiben, muss auch die Arche im Stadteil Jenfeld zu bleiben. Normalerweise kümmert man sich in den Räumen des christlichen Hilfwerks um Kinder und Jugendliche in Not und bietet ihnen beispielsweise eine warme...