Die Polizei hat ein Autorennen von zwei jungen Männern in Berlin-Mitte gestoppt und die Wagen der beiden beschlagnahmt. Polizeikräfte bemerkten am Freitagabend gegen 21.00 Uhr in der Leipziger Straße auf Höhe der Jerusalemer Straße zwei Autos , die sehr schnell in Richtung Potsdamer Platz unterwegs w