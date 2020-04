WESER-KURIER Die Polizeien attestieren den Bundesbürgern an #Ostern bislang ein diszipliniertes Verhalten. Die Corona-Regeln wer… https://t.co/cWCtlG7ovP vor 18 Minuten ZVW Redaktion Die Menschen in Deutschland haben sich auch am #Ostersonntag weitgehend an die geltenden #Corona-Einschränkungen ge… https://t.co/6btBhLIrBZ vor 38 Minuten Hamburger Abendblatt Keine größeren Verstöße gegen Corona-Regeln am Ostersonntag https://t.co/aKP5uvkMMb https://t.co/cn1ALk3ZBN vor 2 Stunden Tomasz W RT @HE_Nachrichten: Keine größeren Verstöße gegen Corona-Regeln am Ostersonntag https://t.co/LQXADc3fD1 https://t.co/xla2GMoEMY vor 2 Stunden Funke Zentralredaktion Keine größeren Verstöße gegen Corona-Regeln am Ostersonntag https://t.co/2ax5nMSvE5 vor 2 Stunden Salzgitter-Zeitung Keine größeren Verstöße gegen Corona-Regeln am Ostersonntag https://t.co/MOC8FE7fPQ https://t.co/JHspzJUNIJ vor 2 Stunden