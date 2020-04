Dukeno_1 RT @mortalhope1: "Eine Sterberate von 10 Prozent ist definitiv nachahmenswert." Schweden entledigt sich so der alten und kranken Bevölkerun… vor 19 Minuten Michael Rasche Liegt Schweden am Ende doch richtig? https://t.co/kjnCg2qgDF vor 31 Minuten volker Kampf gegen das Coronavirus: Liegt Schweden am Ende doch richtig? https://t.co/wXsz3ZZ8Y6 MÖGE DER VIRUS DIE BETRÜG… https://t.co/pPplBrs1eY vor 37 Minuten StellarOrbNorb Kampf gegen das Coronavirus: Liegt Schweden am Ende doch richtig? https://t.co/lTeVCc4cWO vor 41 Minuten Thomas B. RT @GerdLorsch: Kampf gegen das Coronavirus: Liegt Schweden am Ende doch richtig? https://t.co/kFHIPp1EVD vor 47 Minuten The Doctor Kampf gegen das Coronavirus: Liegt Schweden am Ende doch richtig? https://t.co/KZsTa2eCUK vor 1 Stunde