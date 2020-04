20.04.2020 ( vor 5 Stunden )



Am Montag begannen die Abiturprüfungen in Am Montag begannen die Abiturprüfungen in Berlin . Der Zeitplan kam ein wenig durcheinander, doch insgesamt läuft es. Die Schüler sind froh. Ein Besuch am Goethe-Gymnasium in Wilmersdorf. 👓 Vollständige Meldung