22.04.2020 ( vor 3 Stunden )



In In Berlin sind ab kommendem Montag Schutzmasken in Bussen und Bahnen Pflicht, in Potsdam auch noch in Läden . Das ist in Brandenburg bisher nicht geplant. Der Chef des Landkreistags sagt, warum er nicht für eine Mundschutz -Pflicht ist. 👓 Vollständige Meldung