Der Versicherer ist auf der Suche nach einem neuen Partner in Spanien fündig geworden – die Kooperation fällt aber geringer aus als zunächst anvisiert.

Zwei Wochen muss das deutsche Kreuzfahrtschiff "Artania" in einem australischen Hafen liegen: Zahlreiche Passagiere und Crewmitglieder wurden positiv auf das...