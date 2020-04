28.04.2020 ( vor 7 Stunden )



Der älteste Bewohner ist 101 - der jüngste 50: Wegen mehrerer Corona-Infektionen ist ein Seniorenwohnhaus in Berlin-Lichtenberg komplett geräumt worden. Dutzende sind an Covid-19 erkrankt - darunter auch Personal. Mehrere Rentner sind in kritischem Zustand.