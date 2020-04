Quelle: DPA - vor 6 Tagen



Maskenpflicht kommt in allen Bundesländern 01:21 Bremen, 22.04.20: Im Kampf gegen eine weitere Ausbreitung des Coronavirus müssen sich die Menschen in ganz Deutschland auf das Tragen von Masken einstellen. Am Mittwoch kündigte auch Bremen als letztes Bundesland eine Plicht zum Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes an: Sie solle am Freitag beschlossen...