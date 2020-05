Spielplätze in Niedersachsen sollen am 6. Mai öffnen Die Spielplätze in Niedersachsen können vom 6. Mai an unter Auflagen wieder öffnen. Dann trete die nächste Änderung der Corona-Verordnung in Kraft, teilte...

t-online.de vor 15 Stunden - Politik Auch berichtet bei • stern.de