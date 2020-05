Trotz der Corona-Krise werden am 1. Mai in Berlin erneut etwa 5.000 Polizisten im Einsatz sein. Eigentlich sind Demonstrationen mit mehr als 20 Teilnehmern...

Autonome planen dezentrale Aktionen für den 1. Mai in Berlin. Die Polizei stellt sich darauf ein und ändert ihre sonstige Vorgehensweise.

t-online.de vor 2 Tagen - Politik