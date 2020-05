Quelle: DPA - vor 4 Tagen



Millionen Schutzmasken aus China in Leipzig angekommen 01:01 Leipzig, 27.04.20: Es ist ein Tag mit Superlativen mitten in der Corona-Krise: Der größte Frachtflugzeugtyp der Welt, eine Antonow An-225, ist am Montagmorgen mit 10,3 Millionen Schutzmasken aus China am Flughafen Leipzig/Halle gelandet. «Das ist Teil einer Lieferung von insgesamt 25 Millionen...