01.05.2020 ( vor 18 Stunden )

Erneut sind Polizisten in Berlin-Friedrichshain mit Farbbeuteln beworfen worden. Unbekannte warfen die Beutel in der Nacht zum 1. Mai von Hausdächern und einem Balkon in der Liebigstraße und in der Rigaer Straße, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Zuvor war Pyrotechnik auf einem Balkon gezündet w