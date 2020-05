Tausende Anhänger der linken Szene haben sich am Freitagabend trotz der Corona-Krise in Berlin versammelt.

Traditionell findet am Abend des 1. Mai in Berlin-Kreuzberg die linke "Revolutionäre 1. Mai-Demo" statt. Dieses Jahr geht das aufgrund der...

Mehr Teilnehmer als erlaubt erwartet - Linke wollen trotz Corona demonstrieren: "Am 1. Mai nehmen wir uns die O-Straße" Linke und linksradikale Demonstranten wollen sich in Berlin trotz der Corona-Verbote am Abend des 1. Mai in der Oranienstraße in Kreuzberg versammeln.

Focus Online vor 23 Stunden - Politik