Höchster Gewinn in Bundesland - Eurojackpot geknackt: Tipper aus Bayern gewinnt 90 Millionen Euro - und stellt Rekord auf Geldregen in Corona-Zeiten: Ein Lottospieler oder eine Tippgemeinschaft aus Bayern hat am Freitag den Eurojackpot geknackt und 90 Millionen Euro gewonnen. Die...

Focus Online vor 3 Stunden - Vermischtes