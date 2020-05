Experten erwarten aufgrund der Coronavirus-Pandemie eine erhöhte Sterblichkeit in Deutschland. Nordrhein-Westfalen, eins der am stärksten betroffenen...

Notfälle: Unbekannte Tote in Bernau gefunden: Polizei sucht Hinweise In Bernau (Barnim) ist am Donnerstag eine unbekannte Tote entdeckt worden. Passanten bemerkten den leblosen Körper der jungen Frau am frühen Morgen an der...

Berliner Morgenpost vor 1 Woche - Top