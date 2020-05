02.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Berlin (dpa) - Nach der Attacke auf ein Kamerateam der ZDF-Satiresendung "heute-show" am Maifeiertag in Berlin ermittelt der Staatsschutz. Das sagte Berlins Polizeipräsidentin Barbara Slowik am Samstag im RBB-Inforadio. Zu weiteren Erkenntnissen, etwa dem politischen Hintergrund der Täter, wollte si