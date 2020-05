03.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Wann die städtischen Bäder in Augsburg öffnen, ist offen. Die heimischen Seen sind daher eine Alternative. Doch was ist in der Corona-Krise erlaubt? Wann die städtischen Bäder in Augsburg öffnen, ist offen. Die heimischen Seen sind daher eine Alternative. Doch was ist in der Corona-Krise erlaubt? 👓 Vollständige Meldung