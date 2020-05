03.05.2020 ( vor 3 Tagen )



So durchwachsen wie das Wochenende wird in So durchwachsen wie das Wochenende wird in Bayern auch der Start in die neue Woche. Der Montag wird nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) noch bewölkt und windig, es gibt Regen und kurze Gewitter. Die Höchstwerte liegen bei 14 Grad bis 20 Grad am Bodensee. Bis zur Mitte der Woche setzt sic 👓 Vollständige Meldung