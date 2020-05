Seebrücke Magdeburg RT @mzwebde: Die Bewohner der Zentralen Erstaufnahme für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt (#Zast) in #Halberstadt stehen nicht länger unter #C… vor 55 Minuten AkAntiraMD RT @mzwebde: Die Bewohner der Zentralen Erstaufnahme für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt (#Zast) in #Halberstadt stehen nicht länger unter #C… vor 1 Stunde Jan Schumann Die Zentrale Erstaufnahmestelle für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt steht nicht länger unter Quarantäne https://t.co/paXAN1DRXG vor 2 Stunden mz-web.de Die Bewohner der Zentralen Erstaufnahme für Geflüchtete in Sachsen-Anhalt (#Zast) in #Halberstadt stehen nicht läng… https://t.co/vkcjjloVZw vor 2 Stunden