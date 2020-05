Quelle: Wirtschaft - Freshclip GmbH - vor 2 Tagen



Startups in Gefahr: 65 Prozent in sechs Monaten pleite? 00:58 Viele Unternehmen leiden aktuell unter der Corona-Krise, vor allem Startups sind aber wohl in Gefahr. Laut „Forbes“ können 65 Prozent der Startups keine weiteren sechs Monate überstehen, sollte es keine Finanzspritze geben. Die Details haben wir hier.