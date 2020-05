07.05.2020 ( vor 4 Stunden )

Ein 43-Jähriger ist bei einer Wanderung in den Allgäuer Alpen gestürzt. Retter suchten noch nach ihm, konnten aber nur noch seine Leiche bergen. Der Vorfall gibt Rätsel auf. Beim Wandern ist ein Mann in den Allgäuer Alpen etwa 80 Meter in die Tiefe gestürzt und gestorben. Der 43-Jährige sei vermutlich beim Abstieg in der Nähe des Rubihorns östlich von Oberstdorf verunglückt, teilte die Polizei ...