07.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Der Spielbetrieb in allen Altersklassen der Der Spielbetrieb in allen Altersklassen der Fußball -Amateure Mecklenburg-Vorpommerns von der Verbandsliga abwärts ist beendet. Das hat der Landesfußballverband (LFV) am Donnerstagabend in einer erweiterten Vorstandssitzung entschieden. "Aufgrund der derzeit gültigen Beschränkungen seitens der zustän 👓 Vollständige Meldung