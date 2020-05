08.05.2020 ( vor 5 Stunden )

Berlin (dpa/tmn) - Smartphone -Abstinenz haben sich schon viele geschworen. Und wenn es nicht der völlige Verzicht war, dann zumindest eine bewusstere Nutzung. Denn die meisten Menschen halten ihr Mobilgerät tatsächlich sehr viel öfter und länger in den Händen als in ihrer subjektiven Wahrnehmung, be