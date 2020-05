08.05.2020 ( vor 2 Stunden )

Die Polizei will einen Studenten in einem Hamburger Wohnheim befragen. Doch der weigert sich, die Tür zu öffnen - und droht den Beamten. Ein Spezialeinsatzkommando rückt an. Auch für den U-Bahnverkehr hat der Einsatz Folgen.