08.05.2020 ( vor 16 Stunden )



Rund 1100 Menschen haben in Thüringen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes an Versammlungen teilgenommen. "Alle Versammlungen, sowohl die angemeldeten, als auch eine überschaubare Anzahl spontaner Zusammenkünfte, verliefen friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle", teilte die Rund 1100 Menschen haben in Thüringen zum 75. Jahrestag des Kriegsendes an Versammlungen teilgenommen. "Alle Versammlungen, sowohl die angemeldeten, als auch eine überschaubare Anzahl spontaner Zusammenkünfte, verliefen friedlich und ohne nennenswerte Zwischenfälle", teilte die Polizei am Freitagabe 👓 Vollständige Meldung