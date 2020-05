11.05.2020 ( vor 4 Stunden )



Berlin (dpa) - An Plänen der großen Koalition zur Berlin (dpa) - An Plänen der großen Koalition zur Unterstützung der Gesundheitsämter in der Corona-Krise durch den Bund wird Kritik laut. "Der Hebel sollte nicht an der falschen Stelle angesetzt werden", sagte der Präsident des Deutschen Landkreistags, Reinhard Sager, der Deutschen Presse-Agentur. E 👓 Vollständige Meldung