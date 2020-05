Thomas Wilde-Kluge 🇩🇪🇪🇺🌐🦋 Da war es wieder, das Kapital wird eifersüchtig. Zum 75. Jahrestag des Endes des Zweiten Weltkriegs sorgt der Bots… https://t.co/OMmhnA5dOF vor 33 Sekunden Beta❌ RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/iJl11AIUmO Der Botschafter Maltas in Finnland hat Merkel mit Hitler verglichen.. Er ist zurückgetreten. "… vor 1 Minute Kay Rytter Merkel mit Hitler verglichen: Malta-Botschafter tritt zurück https://t.co/5xgWRc7n9N via @TOnline_News vor 5 Minuten Hamburger Deern RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/iJl11AIUmO Der Botschafter Maltas in Finnland hat Merkel mit Hitler verglichen.. Er ist zurückgetreten. "… vor 7 Minuten buntewelt RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/iJl11AIUmO Der Botschafter Maltas in Finnland hat Merkel mit Hitler verglichen.. Er ist zurückgetreten. "… vor 11 Minuten Pearl RT @AndreaSchlegel3: https://t.co/iJl11AIUmO Der Botschafter Maltas in Finnland hat Merkel mit Hitler verglichen.. Er ist zurückgetreten. "… vor 11 Minuten