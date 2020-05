12.05.2020 ( vor 7 Stunden )

Vor einem Jahr machte sie ihre Brustkrebserkrankung öffentlich – nun hat Manuela Schwesig ihre Krebs-Therapie beendet. Die Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern will nun erstmal in Reha gehen. Die Krebs-Therapie von Mecklenburg-Vorpommerns Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) war erfolgreich. "Ich bin wieder gesund", sagte die ehemalige Bundesfamilienministerin am Dienstag in S...