13.05.2020 ( vor 1 Woche )



Berlin (dpa/bb) – Bei einem Streit wurde am Dienstagabend einem jungen Mann mit einem Messer in den Rücken gestochen. Der 21-Jährige war mit einer 19-jährigen Begleiterin auf dem Weg zu einem Bekannten, als er mit einem bisher unbekannten Passanten auf der Zerbster Straße in Hellersdorf in Streit ge