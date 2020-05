Quelle: DPA - vor 2 Tagen



Thomas Gottschalk feiert live in seinen 70. Geburtstag rein 00:57 München, 18.05.20: Entertainer Thomas Gottschalk hat in der Nacht zu Montag live im ZDF in seinen 70. Geburtstag reingefeiert - zusammen mit Überraschungsgästen wie Günther Jauch, Barbara Schöneberger, Katharina Witt und goldenem Konfettiregen. Cher gratulierte ihrem «Freund und Nachbarn» per...