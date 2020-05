18.05.2020 ( vor 3 Stunden )



Ohne staatliche Hilfe kann die Musikbranche in den nächsten Ohne staatliche Hilfe kann die Musikbranche in den nächsten Monaten nicht überleben, sagt Rockmusiker Peter Maffay. Deshalb bittet er die Kanzlerin in einem Brief um Hilfe. 👓 Vollständige Meldung