Seit 2002 sichert der Vertrag über den "Offenen Himmel" Überflugrechte in den Nato- und früheren Warschauer-Pakt-Staaten – und so vielleicht auch den...

Fallzahlen aus aller Welt: Coronavirus-Pandemie in Karten und Daten Das Coronavirus macht vor keinen Grenzen halt. Nach dem Ausbruch in China und der Ausbreitung in Europa steigen die Fallzahlen in den USA dramatisch an,...

n-tv.de vor 1 Tag - Welt