22.05.2020 ( vor 1 Woche )



Nur eine Woche nach der Wiederaufnahme inländischer Flüge stürzt ein Flugzeug in einem Wohngebiet in Pakistan ab. An Bord waren rund 100 Menschen. Immer wieder kommt es in dem Land zu schweren Unglücken. Eine Schneise der Verwüstung hat der Absturz einer Passagiermaschine in einem Wohngebiet in Pakistan hinterlassen. Das Flugzeug mit rund 100 Menschen an Bord sei in der Nähe der Stadt Karatschi... 👓 Vollständige Meldung