shz.de Am Freitag wurden in Schleswig-Holstein bislang 26 neue Infektionen bekannt. Insgesamt sind 3062 Fälle erfasst. https://t.co/A4tMvraCMq vor 1 Tag NordOstseeRAdio ++++AKTUELL++++ MEHR AUS SCHLESWIG-HOLSTEIN 👎Coronavirus: 18 neue Infektionen in SH gemeldet 👉Zaungespräch: Eine… https://t.co/ryNCtFbFFA vor 1 Tag Karen RT @NDRsh: In Schleswig-Holstein gibt es 18 neue #Corona-Fälle. Laut @rki_de sind inzwischen 2.800 Menschen genesen. #CoronaVirusSH #Corona… vor 1 Tag NDR SH In Schleswig-Holstein gibt es 18 neue #Corona-Fälle. Laut @rki_de sind inzwischen 2.800 Menschen genesen.… https://t.co/8rZVVVbjqV vor 1 Tag NordOstseeRAdio ++++AKTUELL++++ SCHLESWIG-HOLSTEIN 👍Himmelfahrt in SH: Volle Küsten, keine Zwischenfälle 👍Erfolgsgeschichte: Der… https://t.co/uPbAMA33z4 vor 2 Tagen alter Rebell RT @NDRsh: Im Vergleich zum Vortag sind sieben neue #Corona-Fälle in Schleswig-Holstein hinzugekommen. #CoronaVirusSH #CoronaVirusDE http… vor 2 Tagen