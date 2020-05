Bastian Albers RT @taz_berlin: Alexa, überwachst du uns? Amazon will in Berlin ein Zentrum für Abhörtechnik aufbauen. Der Software-Entwickler Yonatan Mill… vor 1 Stunde Michael Taggatz 🇪🇺 RT @taz_berlin: Alexa, überwachst du uns? Amazon will in Berlin ein Zentrum für Abhörtechnik aufbauen. Der Software-Entwickler Yonatan Mill… vor 2 Stunden Heavenliner RT @taz_berlin: Alexa, überwachst du uns? Amazon will in Berlin ein Zentrum für Abhörtechnik aufbauen. Der Software-Entwickler Yonatan Mill… vor 2 Stunden Monika Herrmann RT @taz_berlin: Alexa, überwachst du uns? Amazon will in Berlin ein Zentrum für Abhörtechnik aufbauen. Der Software-Entwickler Yonatan Mill… vor 2 Stunden Rex Banner RT @UrsTanner3: Alexa, überwachst du uns? Amazon will in Berlin ein Zentrum für Abhörtechnik aufbauen. Der Software-Entwickler Yonatan Mill… vor 2 Stunden Urs Tanner Alexa, überwachst du uns? Amazon will in Berlin ein Zentrum für Abhörtechnik aufbauen. Der Software-Entwickler Yona… https://t.co/FAxYRflrRc vor 2 Stunden