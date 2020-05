29.05.2020 ( vor 9 Stunden )

Der Tod des Afroamerikaners George Floyd in den USA hat zu schweren Ausschreitungen geführt. Hunderte Demonstranten fordern Gerechtigkeit und zünden am Abend eine Polizeiwache an. In der US-Großstadt Minneapolis ist es nach der Tötung des Afroamerikaners George Floyd bei einem brutalen Polizeieinsatz erneut zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten drangen in der Nacht zum Freitag in eine Poli...