Quelle: DPA - vor 3 Tagen



Rückkehr der Staus: Wo es an Pfingsten volle Straßen gibt 01:00 Stuttgart/München, 26.05.20: Die Lockerungen der Corona-Auflagen machen touristische Reisen zumindest in Deutschland wieder möglich. Am langen Pfingstwochenende (29. Mai bis 1. Juni) brauchen Autofahrer daher auf manchen Fernstraßen wieder mehr Geduld, sagen Auto Club Europa (ACE) und ADAC voraus...