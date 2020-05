30.05.2020 ( vor 6 Stunden )



(dpa) - Die Komödie "Die Drei von der Müllabfuhr - Mission Zukunft" hat am Freitagabend bei den Fernsehzuschauern am meisten gezogen. Im Schnitt 4, 57 Millionen Leute sahen den Film mit Uwe Ochsenknecht und bescherten der ARD zur besten Sendezeit einen Marktanteil von 16, 0 Prozent. Das ZDF zei Berlin (dpa) - Die Komödie "Die Drei von der Müllabfuhr - Mission Zukunft" hat am Freitagabend bei den Fernsehzuschauern am meisten gezogen. Im Schnitt 4, 57 Millionen Leute sahen den Film mit Uwe Ochsenknecht und bescherten der ARD zur besten Sendezeit einen Marktanteil von 16, 0 Prozent. Das ZDF zei 👓 Vollständige Meldung