30.05.2020 ( vor 6 Stunden )

Beim brutalen Vorgehen der Einsatzkräfte war der Afroamerikaner George Floyd ums Leben gekommen. Nun hat die Polizei von Minneapolis einen der beteiligten Beamten angeklagt. Nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd in der US-Großstadt Minneapolis ist einer der an dem brutalen Einsatz beteiligten Polizisten festgenommen und angeklagt worden. US-Medien berichteten am Freitag übereinstimmend,...