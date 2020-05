Chancenwucher unterm Gipfelkreuz: RB Leipzig unter Druck Leipzig kommt in der Geister-Saison nicht so richtig in die Gänge. Zwar hat RB noch nicht verloren, doch ein Sieg aus drei Spielen genügt den eigenen...

Augsburger Allgemeine vor 14 Stunden - Sport Auch berichtet bei • t-online.de