Snowy Carpender RT @Tagesspiegel: Erschreckende Bilder von einem Protest in #Minneapolis: Ein Lkw rast auf eine Menschenmenge zu. Nach offiziellen Angaben… vor 5 Tagen Megatherium RT @Tagesspiegel: Erschreckende Bilder von einem Protest in #Minneapolis: Ein Lkw rast auf eine Menschenmenge zu. Nach offiziellen Angaben… vor 5 Tagen Frauzie RT @Tagesspiegel: Erschreckende Bilder von einem Protest in #Minneapolis: Ein Lkw rast auf eine Menschenmenge zu. Nach offiziellen Angaben… vor 5 Tagen reieRMeister 🌐 RT @Tagesspiegel: Erschreckende Bilder von einem Protest in #Minneapolis: Ein Lkw rast auf eine Menschenmenge zu. Nach offiziellen Angaben… vor 5 Tagen Gitarre in Herdecke RT @Tagesspiegel: Erschreckende Bilder von einem Protest in #Minneapolis: Ein Lkw rast auf eine Menschenmenge zu. Nach offiziellen Angaben… vor 5 Tagen Tagesspiegel Erschreckende Bilder von einem Protest in #Minneapolis: Ein Lkw rast auf eine Menschenmenge zu. Nach offiziellen An… https://t.co/2ZpkWWYxV6 vor 5 Tagen